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НовостиПолитика3 мая 2023 6:38

Минобороны Турции анонсировало встречу по зерновой сделке

Минобороны Турции заявило, что встреча по зерновой сделке с представителями России и Украины пройдет 5 мая 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны Турции анонсировало встречу по зерновой сделке

Минобороны Турции анонсировало встречу по зерновой сделке

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча представителей Москвы, Киева и Анкары состоится в Стамбуле. Об этос сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Ожидается встреча заместителей министров обороны Турции, России и Украины в Стамбуле 5 мая, на ней они обсудят продление черноморской зерновой сделки», - приводит Reuters заявление главы военного ведомства.

Акар также выразил надежду, что соглашение будет продолжаться без каких-либо заминок, назвав данный документ важным для мира и стабильности в регионе, а также важным для нуждающихся стран. Как отметил турецкий министр, стороны соглашения благосклонно относятся к продлению данной инициативы.

Напомним, днем ранее, 2 мая, в Кремле отметили, что условия зерновой сделки, которые касаются российской стороны, выполнены не были, подчеркнув, что время «сжимается, как шагреневая кожа».