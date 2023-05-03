ФСБ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей теракты в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла агентов главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые намеревались совершить несколько терактов в Крыму.

Как сообщается, среди целей были глава Крыма Сергей Аксенов, мэр Ялты Янина Павленко, спикер парламента Владимир Константинов, а также транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора данных терактов был назван замначальника офиса украинского президента Роман Машовец.

Уточняется, рамках данного дела были задержаны российские и украинские граждане Александр Литвиненко, Виктор Подвальный, Константин Евмененко, Сергей Кривошеин, а также Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Кроме того, был задержан гражданин Украины и Болгарии Петранов, который причастен к доставке средств поражения.

В ходе обысков у задержанных нашли пять готовых к применению бомб, радиоуправляемые механизмы, электродетонаторы, а также были обнаружены трекеры для слежки.

Был также вскрыт и организованный спецслужбами Украины канал поставок взрывчатых веществ из Болгарии, который проходил через Турцию и Грузию. Отмечается, что бомбы «камуфлировали» под электроплиты.

Сергей Аксенов в своем телеграм-канале поблагодарил сотрудников ФСБ и выразил уверенность, что заказчики преступления находятся в Киеве.

"Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе, - написал Аксенов. - Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве".

Напомним, на прошлой неделе ФСБ задержала в Крыму россиянина, которого подозревают в подготовке теракта в Симферополе. При обыске у него нашли два самодельных взрывных устройства.