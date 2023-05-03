Российские войска нанесли удар по месту подготовки украинских солдат в Запорожье Фото: Александр КОЦ

Российские войска накрыли ударом место подготовки украинских бойцов иностранными инструкторами в городе Запорожье, временно подконтрольным киевской власти. Об этом сообщили РИА Новости со слов председателя запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

— На территории карьера в Шевченковском районе города Запорожья наши военные накрыли боевиков ВСУ, проводящих боевое слаживание, — сообщил Рогов.

Также он отметил, что в момент удара по месту подготовки украинских бойцов там находились и иностранные инструкторы. Точное количество ликвидированных боевиков и их наставников на данный момент не известно.

Ранее украинские власти заявили, что три беспилотника атаковали нефтебазу в Кировоградском округе. Люди не пострадали, а информации о повреждениях инфраструктуры пока не сообщалось. Сейчас ведется работа над ликвидацией последствий.