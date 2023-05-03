Российский истребитель Су-35 обнаружил и уничтожил украинский военный самолет

Российский истребитель Су-35 обнаружил и уничтожил украинский самолет Фото: Министерство обороны РФ

Истребитель Су-35 ВКС России обнаружил и уничтожил украинский военный самолет во время патрулирования в рамках спецоперации. Об этом стало известно из видео, опубликованного Министерством обороны Российской Федерации.

На кадрах видео можно увидеть подготовку российского истребителя к взлету, а также сам вылет на боевое патрулирование с ракетами класса «воздух-воздух».

Помимо этого можно наблюдать и обнаружение украинского самолета, наведение на цель и сам запуск ракеты и успешное возвращение на аэродром в темное время суток.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили около 290 украинских боевиков на Донецком направлении. Также удалось уничтожить танк противника, гаубицу и несколько бронированных машин. Отмечается, что российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, а авиация в этом районе совершила семь вылетов.