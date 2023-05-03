Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае достигла 1200 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани достигла 1200 квадратных метров. Специальные службы непрерывно работают над устранением огня. Об этом рассказал глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков в Telegram-канале.

Также он заявил, что лично отправился на место возгорания.

Отмечается, что при возгорании никто не пострадал, а для ликвидации огня задействованы 85 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений и 23 единицы спецтехники.

Ранее стало известно, что в ночь на третье мая произошел крупный пожар на нефтебазе. Ему сразу же был присвоен высший ранг сложности, при этом отмечается, что угрозы безопасности жителей нет.

О причинах и обстоятельствах возгорания на данный момент не сообщается. Специалисты будут работать над восстановлением полной картины произошедшего после тушения очага пожара.