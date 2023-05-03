ВКС России уничтожили резервы украинских войск в районе Авдеевки Фото: REUTERS

Авиация «Южной» группировки российских войск нанесла удар по месту резервов 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Авдеевки. Об этом в среду, 3 мая, сообщил начальник пресс-центра войскового объединения Вадим Астафьев.

«Авиацией "Южной" группировки войск уничтожено сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки», - заявил глава пресс-центра войскового объединения.

Как отмечают в Министерстве обороны РФ, в результате на Марьинском направлении в районе населенного пункта Максимильяновка были поражены артиллерийский расчет украинских войск и 120-миллиметровую гаубицу Д-30.

Напомним, днем ранее, 2 мая, Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации заявило, что российские войска за сутки выполнили 74 боевые задачи в районе Артемовска, а истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации совершила семь вылетов в данном районе.