Жители Финляндии и стран Балтии стали чаще ездить в Россию Фото: Иван ВИСЛОВ

Иностранцы стали чаще ездить в Россию Об этом сообщает РБК, со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ, согласно которым за первый квартал текущего года число въехавших в страну иностранных туристов увеличилось на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно опубликованной ведомством данным, с января по март 2023 года иностранцы пересекли российскую границу 3,3 млн раз, тогда как годом ранее въездов за первые три месяца данный показатель составил 2,8 млн раз.

Как уточнятся, за первый квартал этого года число поездок граждан Евросоюза в России увеличилось на 11,8% относительно того же периода годом ранее - 113,9 тысячи въездов в 2023 году и 101,9 тысячи в 2022 году.

Сообщается, что больше всего в страну приезжали жители Финляндии, а также Польши и стран Балтии. Так, финны и эстонцы прибыли в Россию 23,6 и 20,7 тысячи раз, соответственно. Поляки въезжали в Россию чаще на 69%, жители Литвы - на 42,5%, а жители Латвии - на 31,7%.

В топ десять стран, чьи жители чаще всего в первые три месяца 2023 года посещали Россию, вошли Киргизия, Абхазия, Армения, Азербайджан, Китай, а также Белоруссия и Украина.

Напомним, в сентябре прошлого года Эстония, Латвия, Литва, а также Польша ввели запрет на въезд россиянам. Как писал сайт KP.RU, во въезде будет отказано даже при наличии выданных другими странами шенгенских виз.