RT: ВСУ перебросили тысячи военных в Одесскую область для провокаций против Приднестровья Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили тысячи своих военных в Одесскую область для подготовки провокации в отношении Приднестровья. Об этом сообщает RT, ссылаясь на свои источники.

Уточняется, что с начала марта этого года в районах населенных пунктов Каменка, Дачное, а также местные власти передавали украинской армии для размещения личного состава и техники ангары, которые были предназначены для хранения сельхозпродукции,

Отмечается, что за апрель этого года в регион направили около 4 тысяч военных, которые сейчас размещены в этих ангарах и раз в два-три дня меняют свои места дислокации.

Кроме того, как передает собеседник издания, в период с 9 по 15 мая 2023 года одна группировка украинских войск намерена выдвинуться в направлении Тирасполя для начала вооруженный провокации, целью которой станет отвлечение российских войск, а вторая группировка попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о ситуации в Приднестровье. Как сообщалось, Киев разворачивает группировку около украинско-приднестровской границы, после чего Министерство иностранных дел РФ выступил с предостережением по ситуации в регионе.