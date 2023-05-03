В подконтрольном Украине Херсоне вводится круглосуточный комендантский час с 5 мая 2023

В подконтрольном Украине Херсоне вводится круглосуточный комендантский час Фото: REUTERS

В Херсоне, который находится под контролем властей Украины, с 5 мая вводится круглосуточный комендантский час, сообщила глава подконтрольной Киеву территории Херсонской области Александр Прокудин.

«С 20:00 мск 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, продлится до 06:00 8 мая. За эти 58 часов передвигаться и находиться на улицах города запрещено. Город будет закрыт на въезд и выезд», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Прокудина круглосуточный комендантский час вводится в Херсоне для обеспечения безопасности и «выявления предателей».

Как писал сайт KP.RU, ранее Киев запретил гражданским плавсредствам выходить на воду на период военного положения на подконтрольной части Херсонской области. Запрет касается всех видов гражданских плавсредств, исключение сделано только для судов специалистов, охраняющих украинские воды. Ограничение будет действовать до отмены военного положения или вынесения отдельного распоряжения.