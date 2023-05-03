Представитель Эрдогана допустил отмену зерновой сделки при неудачных переговорах 5 мая Фото: Мария ЛЕНЦ

Любые поставки продовольствия по зерновому коридору могут прекратиться, если встреча пятого мая не принесет положительных результатов. Об этом рассказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN Turk.

— Встреча Турция - Россия - Украина в Стамбуле 5 мая имеет важное значение для будущего зернового коридора. Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьезные проблемы в мировых поставках продовольствия, — заявил Калын.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поводы для оптимизма по вопросам продления зерновой сделки весьма скромные. В любом случае Москва рассчитывает на выполнение всех ее условий. Он добавил, что контакты по поводу продления сделки на данный момент продолжаются.