В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки

Песков заявил о скромных поводах для оптимизма по зерновой сделке Фото: REUTERS

В Кремле видят очень скромные поводы для оптимизма по вопросу зерновой сделки. Такое заявление в среду, 3 мая, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, Москва заинтересована в выполнении всех договоренностей в рамках зерновой сделки и продолжает контакты по данному вопросу, рассчитывая на то, что ее условия будут выполнены.

«Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы условия этой сделки соблюдались … Пока очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного», - заявил представитель Кремля.

Напомним, Минобороны Турции заявило о проведении встречи по зерновой сделке с представителями России и Украины в эту пятницу, 5 мая, в Стамбуле. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что продление договора зависит от учета требований Москвы.