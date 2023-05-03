Глава МВД Турции Сойлу заявил о давлении на него со стороны США для получения данных сирийцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Соединенные Штаты оказывали на него давление для того, чтобы получить биометрические и идентификационные данные сирийцев, находящихся в Турции.

Как пишет газета Ayd nl k, Сойлу подчеркнул, что США начали давить на него сразу же, как он пришел работать в МВД Турции.

«Они сказали, что им нужны некоторые вещи, нужны биометрические данные и идентификационные данные сирийцев. Я сказал, что не даю, и мы не дали», - отметил руководитель министерства.

По его мнению, Соединенные Штаты предпринимают попытки для того, чтобы Турция перестала развиваться.

Сойлу не первый раз негативно высказывается в отношении США. Как писал сайт KP.RU, ранее глава турецкого МВД заявил, что Соединенные Штаты пытаются создать террористическое государство поблизости с Турцией. Он отмечал, что такой риск не исчезнет, пока не будет устранен фактор США. Сойлу также подчеркивал, что подобные попытки со стороны Соединенных Штатов предпринимаются уже около 40 лет, а Турция непрерывно борется с этим.