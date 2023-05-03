Еврокомиссия выделит 1,5 млрд евро на производство боеприпасов для Украины

Еврокомиссия представила план наращивания производства боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия выделит еще 1,5 млрд евро для производства боеприпасов для Украины. Об этом в среду, 3 мая, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, отметив, что был представлен план наращивания производства боеприпасов.

По его словам, задачей плана является увеличение запасов боеприпасов, а также их поставки Киеву, куда, как он отметил, ЕС до конца этого года обещали поставить 1 млн боеприпасов.

«Речь идет о переводе экономики в военный режим. Мы можем довести производство боеприпасов в Европе до 1 млн в год. На эти нужды мы намерены выделить 500 млн евро», - заявил еврокомиссар, уточнив, что эти средства станут дополнением, к выделенным Европейским фондом мира 1 млрд евро.

Напомним, в конце марта этого года Европейский фонд мира выделил Киеву миллиард евро на закупку вооружений, уточнив, что 500 млн из данного миллиарда, выделяемого Евросоюзом, были уже исчерпаны.

Тем временем, в прошлом года Еврокомиссия заявила, что Европейский союз намерен финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц, что составит 18 млрд евро в 2023 году.