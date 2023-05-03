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НовостиВ мире3 мая 2023 10:45

Еврокомиссия выделит 1,5 млрд евро на производство боеприпасов для Украины

Еврокомиссия представила план наращивания производства боеприпасов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Еврокомиссия представила план наращивания производства боеприпасов

Еврокомиссия представила план наращивания производства боеприпасов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия выделит еще 1,5 млрд евро для производства боеприпасов для Украины. Об этом в среду, 3 мая, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, отметив, что был представлен план наращивания производства боеприпасов.

По его словам, задачей плана является увеличение запасов боеприпасов, а также их поставки Киеву, куда, как он отметил, ЕС до конца этого года обещали поставить 1 млн боеприпасов.

«Речь идет о переводе экономики в военный режим. Мы можем довести производство боеприпасов в Европе до 1 млн в год. На эти нужды мы намерены выделить 500 млн евро», - заявил еврокомиссар, уточнив, что эти средства станут дополнением, к выделенным Европейским фондом мира 1 млрд евро.

Напомним, в конце марта этого года Европейский фонд мира выделил Киеву миллиард евро на закупку вооружений, уточнив, что 500 млн из данного миллиарда, выделяемого Евросоюзом, были уже исчерпаны.

Тем временем, в прошлом года Еврокомиссия заявила, что Европейский союз намерен финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц, что составит 18 млрд евро в 2023 году.