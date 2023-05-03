Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ Фото: REUTERS

В результате обстрела Горловки со стороны украинских войск пострадала мирная женщина. Подвергся обстрелу киевского режима Никитовский район Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

— В результате обстрела поселка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) с позиций украинских боевиков ранена мирная горловчанка. Поврежден дом по адресу: улица Ясная, 20, — написал Приходько.

Он добавил, что обстрел поселка возобновился, поэтому жителям стоит покинуть улицы и находиться в укрытиях. Раненой женщине оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что 28 апреля при попадании снаряда ВСУ в маршрутку в Донецке погибли семь человек. Все они были мирными жителями. Все преступления киевского режима против мирных людей фиксируются и каждый причастный к гибели жителей не останется безнаказанным.