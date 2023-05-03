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НовостиПроисшествия3 мая 2023 10:47

Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Обстрелу украинских войск подвергся Никитовский район Горловки
Роман ПОЛОСИКОВ
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Фото: REUTERS

В результате обстрела Горловки со стороны украинских войск пострадала мирная женщина. Подвергся обстрелу киевского режима Никитовский район Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

— В результате обстрела поселка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) с позиций украинских боевиков ранена мирная горловчанка. Поврежден дом по адресу: улица Ясная, 20, — написал Приходько.

Он добавил, что обстрел поселка возобновился, поэтому жителям стоит покинуть улицы и находиться в укрытиях. Раненой женщине оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что 28 апреля при попадании снаряда ВСУ в маршрутку в Донецке погибли семь человек. Все они были мирными жителями. Все преступления киевского режима против мирных людей фиксируются и каждый причастный к гибели жителей не останется безнаказанным.