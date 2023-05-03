В МИД России пригрозили ответными мерами на размещение баз НАТО в Финляндии

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Москва примет меры военно-технологического характера для предотвращения угроз безопасности при приближении баз Североатлантического альянса к северным границам России.

Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, Москва внимательно наблюдает за планами НАТО в отношении Хельсинки.

«Подтверждаем, что РФ будет вынуждена будет принимать ответные меры как военного-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в этой связи», - сказала дипломат.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что Хельсинки готовит договор с Вашингтоном, который даст возможность США размещать военные базы на территории Финляндии. Как заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, данное соглашение нужно для максимизации безопасности страны.