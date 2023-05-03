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НовостиОбщество3 мая 2023 11:59

В Кремле заявили, что Владимир Путин не пострадал в результате теракта

График его работы остается прежним
Роман ПОЛОСИКОВ
В Кремле заявили, что Владимир Путин не пострадал в результате теракта

В Кремле заявили, что Владимир Путин не пострадал в результате теракта

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин не пострадал в результате атаки украинских беспилотников по кремлевской резиденции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— В результате этого террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме, — сказано в сообщении пресс-службы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в момент атаки беспилотников Владимира Путина не было в Кремле.

Напомним, что ранее стало известно, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю. В результате работы спецслужб и военных было ликвидировано два беспилотника. При этом отмечается, что никто не пострадал в результате инцидента.

В Кремле заявили, что это был спланированный киевским режимом террористический акт, а также покушение на главу государства.