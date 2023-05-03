В Кремле назвали терактом атаку беспилотников ВСУ на резиденцию Путина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кремль расценивает атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина как террористический акт, заявили в пресс-службе главы государства.

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ. Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», – сказано на сайте Кремля.

Как уточняется в сообщении, атаку на Кремль совершили два дрона. Предпринятые военными и специальными службами действия позволили вывести БПЛА из строя. В результате их падения на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, добавили в пресс-службе Путина.

Как писал сайт KP.RU, российский лидер не пострадал в результате атаки дронов ВСУ на Кремль, график его работы не претерпел изменений.