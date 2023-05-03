Украинские СМИ сообщили о сильном задымлении на складах в Киеве Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из районов Киева произошел пожар на складах, из-за чего там замечено сильное задымление. Об этом в среду, 3 мая, сообщило издание «Страна.ua».

По данным журналистов, склады загорелись в районе Оболони, а видео с идущим от них сильных дымом появилось в местных соцсетях.

В то же время какой-либо официальной информации от руководства города по поводу произошедшего не поступало.

Как ранее писал сайт KP.RU, 9 апреля украинские средства массовой информации заявили о сильном взрыве и последовавшем за ним пожаре в одном из населенных пунктов в Киевской области. Тогда также отмечалось, что воздушная тревога перед тем, как прозвучал взрыв, не объявлялась, официальной информации о возгорании не было. В то же время в местных сетях сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в деревне Гвоздов и носил бытовой характер.