СМИ: в Киевской области начался пожар после взрыва

В Киевской области начался сильный пожар после взрыва. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Киевской области произошел сильный взрыв, после чего начался пожар в одном из населенных пунктов. Об этом сообщают в воскресенье 9 апреля украинские СМИ.

По информации издания «Страна», воздушная тревога перед тем, как прозвучал взрыв, не объявлялась, сообщений о «прилетах» не было. Официальной информации о взрыве и пожаре не поступало, уточняет издание.

В то же время местные Telegram-каналы пишут, что возгорание произошло в жилом доме в деревне Гвоздов. Со ссылкой на спасательные службы сообщается, что пожар носит бытовой характер, правоохранительные органы уточняют обстоятельства возгорания.

«Пылает масштабно», - пишет один из киевских ТГ-каналов.

Тем временем густое ядовитое облако образовалось из-за крупного пожара, который начался на складах в немецком Гамбурге. Сообщается, что огнем объяты два склада в районе Ротенбургсорт, который теперь охвачен ядовитыми газами и химическими компонентами, способными навредить дыхательной системы.

Напомним, в начале февраля этого года недалеко от американского города Ист-Палестайн, расположенного в Огайо, сошел с рельсов поезд, который перевозил химикаты. Свыше двух десятков цистерн загорелись. Через месяц в районе Брэдентон округа Манати, штат Флорида, с путей сошел и перевернулся поезд, перевозивший опасное вещество – пропан.