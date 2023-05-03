Зеленский заявил о надежде получить самолеты после начала контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется получить боевые самолеты после начала контрнаступления Вооруженных сил страны.

«Скоро у нас будут наступательные действия. После них уверен, нам дадут самолеты. Хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», – сказал украинский лидер в ходе пресс-конференции в Финляндии.

Как утверждает политик, ранее все решения о поставках военной техники Киеву принимались после того, как украинское руководство начинала активные действия.

Напомним, в начале апреля Польша отправила Украине несколько истребителей МиГ-29. По словам главы бюро международной политики канцелярии польского президента Марчина Пшидача, это именно польские, а не словацкие истребители.

Ранее передачу передачу Киеву истребителей МиГ-29 завершила Словакия. Об этом рассказал министр обороны республики Ярослав Надь, уточнив, что всего Киеву было передано 13 самолетов.