Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами для украинской армии в Сумской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Прогресс Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российскими войсками в районе населенного пункта Степногорск Запорожской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Системы противовоздушной обороны ВС России за сутки перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS и одну управляемую авиационную бомбу JDAM производства США, а также 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, добавил генерал-лейтенант.

Напомним, ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения склада боеприпасом ВСУ высокоточным снарядом. После попадания объект загорелся, а затем произошла детонация снаряда. Склад был обнаружен операторами беспилотных летательных аппаратов, на нем хранились реактивные боеприпасы к системам залпового огня.