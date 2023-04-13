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НовостиПолитика13 апреля 2023 13:50

Видео уничтожения склада ВСУ высокоточным боеприпасом показало Минобороны России

Арсенал вооружения украинской армии был уничтожен после детонации снаряда
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили склад ВСУ с боеприпасами при помощи высокоточного снаряда

Российские войска уничтожили склад ВСУ с боеприпасами при помощи высокоточного снаряда

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России показало видео уничтожения склада боеприпасом Вооруженных сил Украины высокоточным снарядом.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, видно, как после попадания боеприпаса загорается склад, а затем происходит детонация снаряда. Как уточнили в Минобороны, склад был обнаружен операторами беспилотных летательных аппаратов, на нем хранились реактивные боеприпасы к системам залпового огня.

Напомним, в начале апреля российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ, принадлежащий 127 бригаде территориальной обороны украинских войск в Харьковской области.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Министерство обороны РФ заявило, что российские войска уничтожили в Запорожье хранилище с 70 тысячами тонн топлива для обеспечения действий группировки ВСУ в Донбассе. Там же были уничтожены украинские склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.