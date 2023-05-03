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НовостиВ мире3 мая 2023 15:15

Австрийская партия свободы призвала власти немедленно отказаться от санкций против России

Лидер партии Герберт Кикль заявил, что санкции привели к экстремальной инфляции в Австрии
Сергей ЧИКОВ
Антироссийские санкции привели к экстремальной инфляции в Австрии

Антироссийские санкции привели к экстремальной инфляции в Австрии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер правонационалистической Австрийской партии свободы Герберт Кикль призвал власти страны немедленно отказаться от санкций против России, которые привели к экстремальной инфляции в Австрии.

“Уровень инфляции в Австрии явно выше, чем во многих других странах ЕС. Экстремальная инфляция в Австрии не "свалилась с неба", драйвером цен номер один является ошибочная политика правительства”, – приводятся слова политика в релизе партии.

По словам Кикля, ошибочная политика действующей власти привела к тому, что большая часть населения не способна обеспечить повседневные потребности, и многие стали заметно беднее.

Издание Global Times недавно заявило, что план Вашингтона ослабить экономику России с помощью конфликта на Украине провалился, а экономические ограничения нанесли гораздо больше вреда Европе, чем России.

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино считает постоянное введение новых антироссийских санкций “нескончаемой шуткой”, показывающей безрезультатность предыдущих ограничений.