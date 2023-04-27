План США по уничтожению российской экономики конфликтом на Украине провалился Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Global Times сообщило, что план Вашингтона ослабить экономику России с помощью конфликта на Украине провалился и в Америке начинают это признавать.

“Власти в Вашингтоне настаивают на том, что конфликт идет прекрасно — Украина побеждает, санкции работают, производство вооружений волшебным образом растет с каждым днем! Но постепенно американцы начинают понимать, что это не так”, – пишет обозреватель издания Небойша Малич.

В статье отмечено, что США рассчитывали полностью уничтожить экономику России и превратить рубль в руины, однако санкции нанесли больше вреда Западу, чем России. Также Малич отметил, что союзники Киева уже столкнулись с неспособностью обеспечить все потребности ВСУ в конфликте.

Издание Global Times и раньше отмечало, что оружие и санкции являются главными инструментами США для сокрушения несогласных с ними стран, но против России их план не сработал. Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино считает постоянное введение новых антироссийских санкций “нескончаемой шуткой”, показывающей безрезультатность предыдущих ограничений.

Недавно известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, и, представившись Владимиром Зеленским, получили от него признание провала санкционной политики против России.