СК возбудил уголовное дело об оправдании терроризма в отношении актера Алексея Панина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СК завел уголовное дело по статье об оправдании терроризма против актера Алексея Панина. Поводом для этого послужили высказывания артиста о теракте на Крымском мосту.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

Подробности дела не сообщаются.

Напомним, Панин еще в 2020 году переехал из России в Испанию. Во время пандемии артист тратил свои накопления, а потом начал ездить в РФ на заработки. Однако позже из-за резких высказываний актер потерял контракты в России.

Как писал сайт KP.RU, ранее в России был подписан закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм. Наказание за совершение диверсий было увеличено с 15 до 20 лет лишения свободы, по статье «террористический акт» - также с 15 до 20 лет. Максимальный срок за международный терроризм вырос с 10 до 12 лет.