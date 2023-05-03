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НовостиПолитика3 мая 2023 17:09

Бывший советник Кучмы Соскин: ВСУ беспомощны перед мощными ракетными обстрелами России

Из-за интенсивных обстрелов ВСУ не могут перейти в наступление, что ослабляет веру украинцев в успех
Сергей ЧИКОВ
ВСУ не могут перейти в наступление из-за постоянно обстрела со стороны России

ВСУ не могут перейти в наступление из-за постоянно обстрела со стороны России

Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что украинская армия не может перейти в наступление из-за беспрерывных обстрелов со стороны России.

“Все время россияне бьют, бьют, бьют. Тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят <…> атак, а Украина не наступает и ничего сделать не может”, – сказал эксперт в своем видеоблоге.

По его словам, из-за активных действий российских военных командование ВСУ вынуждено постоянно сдвигать сроки начала контрнаступления, что ослабляет веру граждан Украины и западной общественности в способность Киева добиться успеха на поле боя.

Напомним, ранее Соскин предрек отказ Вашингтона от военной и финансовой поддержки Украины в ближайшие несколько месяцев. По его мнению, США могут прекратить финансирование ВСУ через два или три месяца из-за усталости американских налогоплательщиков и предстоящего провала украинской армии в контрнаступлении.