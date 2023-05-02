Экс-советник Кучмы Соскин предрек отказ США от поддержки Украины в ближайшие несколько месяцев

США могут в ближайшее время отказаться от военной помощи ВСУ Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге предрек отказ Соединенных Штатов от военной и финансовой поддержки Украины в ближайшие несколько месяцев.

“США резко уходят с поля поддержки Украины. Еще месяц, два или три, и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение. Все будет как Трамп сказал”, – считает Соскин. По его словам, этому способствует усталость американских налогоплательщиков и провал предстоящего контрнаступления ВСУ.

Напомним, недавно профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси выразил схожее мнение, что Западные союзники Киева отдают Владимиру Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации.

В МИД Украины также признают, что союзники Киева дают только один шанс на успешное контрнаступление, в случае провала которого могут побудить Зеленского к переговорам с Россией и навязать очередной “Минск-3”.