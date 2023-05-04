Российские космонавты начали выход в открытый космос 3 мая 2023 года

Российские космонавты начали выход в открытый космос. Фото: REUTERS

Российские космонавты начали выход в открытый космос в среду 3 мая. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале госкорпорации «Роскомос», она доступна здесь.

В открытый космос вышли космонавты Сергей Прокофьев и Дмитрий Петелин. Целью выхода является перенос с модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» шлюзовой камеры. Космонавты должны подготовить камеру к переносу, а потом пронаблюдать за работой манипулятора, который будет ее переносить. После этого Петелин и Прокофьев пристыкуют шлюзовую камеру к модулю «Наука».

Предполагается, что в открытом космосе Сергей Прокофьев и Дмитрий Петелин проведут 6 часов 22 минуты.

Напомним, первый выход в открытый космос совершил советский космонавт Алексей Леонов 18 марта 1965 года. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, в апреле 2023 года в Москве состоялась премьера фильма «Вызов», который снимался на орбите. Корреспондент KP.RU Денис Корсаков делится первыми впечатлениями.