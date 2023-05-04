Госдеп США предупредил американцев на Украине о повышенной опасности ракетных атак

Госдеп США предупредил находящихся на Украине американцев об опасности ракетных ударов. Фото: REUTERS

Госдеп США напомнил находящимся на территории Украины американцам о том, что повышенная угроза ракетных атак сохраняется в различных регионах страны. Соответствующее заявление публикует на своем официальном сайте американское посольство на Украине, документ доступен здесь.

«Госдепартамент предупреждает граждан США о сохранении повышенной угрозы ракетных атак, в том числе в Киеве и Киевской области», - сказано в заявлении Госдепа.

Граждан США призвали заботиться о своей безопасности – не игнорировать сигналы воздушной тревоги и прятаться в укрытиях, следуя указаниям местных властей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели Украина может начать контрнаступление.

Тем временем государственный секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США не планируют сохранить Украину, как государство. Патрушев подчеркнул, что, по его мнению, Украина нужна США только, как «объект нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения».

Также глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский конфликт - это лишь прикрытие, ширма для борьбы Запада, призванной не допустить многополярного мироустройства. Украина в ней выступает в роли расходного материала.