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НовостиПолитика4 мая 2023 2:08

В США рассказали, кто управляет президентом Байденом

Обозреватель Вейхерт: реальная политическая власть находится в руках супруги президента США Джилл Байден
Мария ПАВЛОВА
В США считают, что Джо Байденом управляет его супруга Джилл.

В США считают, что Джо Байденом управляет его супруга Джилл.

Фото: REUTERS

Реальная политическая власть в США находится в руках жены президента Джилл Байден. Такое мнение высказал обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для издания 19fortyfive.

Вейхерт назвал Джилл Байден де-факто «первой женщиной-президентом США» и отметил, что такое положение является пугающим.

«Это настоящая сила за троном. Вот почему такой человек, как Джо Байден, который явно слабеет умственно и физически, все еще поддерживается в качестве подставного лица: потому что создает возможности для Джилл Байден», - пишет Вейхерт.

Обозреватель также допустил, что Джилл Байден получает деньги от влиятельных кругов США за доступ к Белому дому.

Напомним, первая леди Джилл Байден будет представлять США на церемонии коронации британского монарха Карла III.

Кто такая Джилл Байден, узнайте здесь на KP.RU.

Тем временем у действующего президента США Байдена можно обнаружить все пять признаков, по которым определяется деменция.