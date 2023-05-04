В США рассказали, кто управляет президентом Байденом

В США считают, что Джо Байденом управляет его супруга Джилл. Фото: REUTERS

Реальная политическая власть в США находится в руках жены президента Джилл Байден. Такое мнение высказал обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для издания 19fortyfive.

Вейхерт назвал Джилл Байден де-факто «первой женщиной-президентом США» и отметил, что такое положение является пугающим.

«Это настоящая сила за троном. Вот почему такой человек, как Джо Байден, который явно слабеет умственно и физически, все еще поддерживается в качестве подставного лица: потому что создает возможности для Джилл Байден», - пишет Вейхерт.

Обозреватель также допустил, что Джилл Байден получает деньги от влиятельных кругов США за доступ к Белому дому.

Напомним, первая леди Джилл Байден будет представлять США на церемонии коронации британского монарха Карла III.

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