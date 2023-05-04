В России разработали дрон «Упырь» для ударов в глубине фронта

В России разработали новые дроны "Упырь". Фото носит иллюстративный характер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России разработали новый дрон «Упырь» для нанесения ударов в глубине фронта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-производителя новой военной техники.

Сообщается, что первая партия дронов уже прошла испытания в зоне боевых действий. При помощи дронов «Упырь» можно уничтожать бронетехнику противника на закрытых позициях, пресекать подвоз боеприпасов, личного состава и техники.

Дроны, которые частично создаются с применением 3D-принтеров, способны нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды, рассказал представитель производителя.

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