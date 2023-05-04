Беспилотник упал и взорвался на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области

Беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Беспилотный летательный аппарат упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Об этом в четверг 4 мая сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам Голубева, инцидент произошел в районе села Киселевка Красносулинского района в ночь на 4 мая. БПЛА врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода и взорвался.

«Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия», - написал губернатор в Telegram, уточнив, что жертв и пострадавших нет, материальный ущерб незначительный.

Напомним, в ночь на 4 мая в поселке Ильском на Кубани из-за падения беспилотника загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода.

Подробности и видео инцидента здесь на KP.RU.

Это уже второй подобный случай на Кубани. Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района вспыхнул крупный пожар. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров.