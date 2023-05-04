Украинские военнопленные пожаловались на насильственный призыв в ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штурмовая группа российских войск взяла в плен на Донецком направлении двух украинских военнослужащих, заявивших о насильственном призыве в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Как рассказали попавшие в плен украинские военные, они были насильно призваны в ВСУ, а один из военных заявил, что является уроженцем города Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР). «Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени», - приводит РИА Новости слова военнопленного.

По словам военнопленного, он умышленно уклонялся от призыва в украинскую армию, однако насильно был отправлен в зону боевых действий.

Напомним, ранее украинский пленный рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ. Как писал сайт KP.RU, военнопленный заявил, что командование отправляет своих солдат «на убой».