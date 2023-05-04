Посол РФ в США рассказал об ответе России на украинскую атаку на Кремль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль, отметив, что Москва ответит на произошедшие, когда посчитает необходимым.

«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым», - сказал российский дипломат.

Антонов заявил, что во время подготовки ответных мер российские власти проведут оценку угрозы, которую Киев создал для Москвы, назвав также действия Украины очередной попыткой добиться эскалации ситуации и показать нежелания искать мирного решения конфликта.

Пресс-служба российского президента ранее сообщила, что в ночь на среду, 3 мая, Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Как сообщалось, российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. В Кремле данную попытку удара назвали спланированной террористической акцией.