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НовостиПолитика4 мая 2023 5:10

Посол РФ в США рассказал об ответе России на украинскую атаку на Кремль

Посол РФ в США Антонов заявил, что Россия ответит на украинскую атаку на Кремль, когда посчитает нужным
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол РФ в США рассказал об ответе России на украинскую атаку на Кремль

Посол РФ в США рассказал об ответе России на украинскую атаку на Кремль

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль, отметив, что Москва ответит на произошедшие, когда посчитает необходимым.

«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым», - сказал российский дипломат.

Антонов заявил, что во время подготовки ответных мер российские власти проведут оценку угрозы, которую Киев создал для Москвы, назвав также действия Украины очередной попыткой добиться эскалации ситуации и показать нежелания искать мирного решения конфликта.

Пресс-служба российского президента ранее сообщила, что в ночь на среду, 3 мая, Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Как сообщалось, российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. В Кремле данную попытку удара назвали спланированной террористической акцией.