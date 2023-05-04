Посол РФ Антонов назвал «лживым фарсом» реакцию США на украинскую атаку на Кремль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что комментарии официальных американских лиц по поводу атаки украинских беспилотников на Кремль поражают своим цинизмом и абсурдом. Дипломат назвал «лживым фарсом» заявление Вашингтона о намерении сдерживать Киев от ударов по целям в России.

«Заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом. Здесь не нашли возможным признать очевидное - спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации», - заявил российский посол.

Антонов также обратил внимание на время совершения атаки - накануне Дня Победы и Парада 9 мая, на котором должны присутствовать и иностранные гости. По его словам, в Москве надеялись услышать от Вашингтона осуждения действия Киева, однако, тот выгораживает Украину.

Дипломат также назвал «образчиком двойных стандартов» заявление о том, что Киев может сам выбирать, как себя защищать.

Напомним, пресс-служба российского президента заявила, что в ночь на среду, 3 мая, Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Сообщалось, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника.