Euractiv: Швейцария не исключила участия в военных проектах ЕС по киберзащите и обороне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария изучает возможность присоединения к проектам Европейского союза по киберзащите, а также военной мобильности. Об этом порталу Euractiv сообщил представитель Министерства обороны, защиты населения и спорта страны.

Как заявил представитель ведомства, предварительные планы по участию страны в проекте по военной мобильности уже есть, однако находятся на ранней стадии. Как отмечает издание, данная программа направлена на то, чтобы разработать единых стандартов, а также облегчить передвижения войск и техники между участниками.

Кроме того, сообщается, что Швейцария не исключает кооперации с Евросоюзом в вопросе кибербезопасности.

Представитель министерства отметил, что с открытия программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO) в Европе для участия третьих стран в Швейцарии «постоянно анализирует список проектов, чтобы определить потенциальные интересы и посильный вклад». По его словам, целью станет «участие в отобранных проектах сотрудничества».

Напомним, Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций, после его принятия Европейским союзом в феврале этого года.