Рогов заявил о скоплении украинских подразделений в Запорожской области Фото: REUTERS

ВСУ накапливают свои подразделения на передовой для возможного проведения контрнаступления в Запорожской области. Такие действия могут стать «началом конца для киевского режима». Об этом рассказал РИА Новости со слов председателя запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

— Противник скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. Их тактикой является проведение разведки боем с целью пробить брешь в нашей первой линии обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления, — заявил Рогов.

При этом отмечается, что российским войскам известно о планах противника, а также о том, что одной из целей противника может стать город Токмак. Он добавил, что пощады для защитников преступного киевского режима не будет.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что ротация ВСУ на Краснолиманском направлении проходит с большим трудом и значительными потерями. Они находятся под постоянным огневым воздействием российских войск.