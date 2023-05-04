Марочко рассказал, что ротация ВСУ на Краснолиманском направлении проходит с потерями Фото: REUTERS

Командование украинских войск пытается провести ротацию подразделений на Краснолиманском направлении, но она проходит с большим трудом и серьезными потерями. Об этом рассказали РИА Новости со слов военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

— На протяжении последних трех суток отмечается ротация личного состава подразделений противника на позициях переднего края. Ротация идет с большим трудом, потерями и задержками из-за постоянного огневого воздействия наших войск, — заявил Марочко, ссылаясь на свои источники.

Ранее Андрей Марочко допустил, что украинское контрнаступление может начаться к 9 мая. Помимо этого он предположил, что до этого может быть организован ряд различных провокаций.

Помимо этого двое украинских военнослужащих, взятые в плен, жалуются на насильтвенный призыв в ВСУ, а новобранцев заставляют идти на передовую.