Захарова заявила, что за все действия Киева отвечают кураторы из Вашингтона, Лондона и НАТО в целом Фото: Артем Коротаев/ТАСС

За все действия киевского режима прежде всего отвечают их кураторы из Вашингтона, Лондона и в целом НАТО. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение, — сказала Захарова.

Все преступления и провокации с украинской стороны не останутся безнаказанными, а ответственные за них обязательно будут отвечать то, что сейчас творят защитники преступного киевского режима.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия ответит на размещение баз НАТО в Финляндии. Этот будут меры военно-технологического характера для предотвращения угроз безопасности при приближении баз Североатлантического альянса к северным границам Российской Федерации.