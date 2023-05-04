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НовостиПолитика4 мая 2023 8:47

ТАСС: большая колонна техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска

Техника выдвинулась на кременском и лисичанском направлениях
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Техника выдвинулась на кременском и лисичанском направлениях

Техника выдвинулась на кременском и лисичанском направлениях

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большая колонна техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдвинулась в сторону города Северска на кременском и лисичанском направлениях. Об этом в четверг, 4 мая, заявили в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Достаточно крупная колонна военной техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска», - приводит ТАСС слова представителя региона, который предположил, что украинские войска собираются осуществит атаку на Кременную в ЛНР.

Как заявил собеседник агентства, украинские войска в данном районе стараются сконцентрировать силы либо отвлекающего, либо для основного удара в рамках контрнаступления.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что в случае контрнаступления украинских войск последствия будут «неминуемо печальными» как для Киева, так и для его спонсоров.