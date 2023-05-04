В российском МИД предупредили Украину о печальных последствиях контрнаступления

В российском МИД указали на то, что в случае попытки контрнаступления ВСУ ни Украина, ни Запад не получат никаких дивидендов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В случае контрнаступления ВСУ последствия будут «неминуемо печальными» как для Киева, так и для его западных спонсоров. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Михаил Галузин.

«Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта», - сказал Галузин в интервью «Известиям».

Дипломат отметил, что ни Киев, ни Запад не получат никаких дивидендов в случае попытки ВСУ провести контрнаступление, так как российские военные готовы к любому развитию событий.

Тем временем ООН призвала Россию и Украину воздержаться от эскалации конфликта на фоне атаки дронов на Кремль.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели Украина может начать контрнаступление.

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