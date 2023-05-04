ВЦИОМ: 65% россиян считают День Победы самым важным праздником

Большинство россиян считают День Победы самым важным праздником Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

День Победы — самый важный для россиян праздник. Именно так считает 65 процентов опрошенных людей. При этом отмечается, что в 2014 году в подобном опросе лидировал Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Сейчас Новый год второй по значимости для респондентов, его называли главным праздником 29% опрошенных.

На третьем месте расположился праздник Пасхи, его назвали 22% респондентов. Помимо этого называли Международный женский день, Рождество и День защитника Отечества. При этом отмечается, что День Победы остается главным праздником для большинства россиян с 2018 года.

Опрос проводился 9 апреля 2023 года, а всего в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Проводился опрос традиционно по телефону.

Ранее KP.RU рассказывал, что согласно проведенному опросу россияне готовы увеличить майские праздники за счет новогодних каникул. Такую идею поддерживает 39% респондентов, а четверть считает, что стоит оставить все, как есть.