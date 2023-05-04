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НовостиПолитика4 мая 2023 9:32

Украинские войска ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, есть раненые

Рогов: ВСУ ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, есть раненые
Роман ПОЛОСИКОВ
Украинские войска ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, есть раненые

Украинские войска ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, есть раненые

Фото: REUTERS

Украинские войска начали обстреливать Васильевку в Запорожской области. При этом есть раненые среди мирного населения. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

— Васильевка под огнем боевиков ВСУ. В данный момент этот небольшой городок подвергается обстрелу из тяжелых видов вооружения. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Увы, точно есть раненые, — написал Рогов.

Ранее Владимир Рогов заявлял о скоплении украинских войск в Запорожской области. Они начали применять разведку боем, а их целью возможно было продавливание первой линии обороны.

Он добавил, что возможно контрнаступление украинских войск станет «началом конца для киевского режима». Защитникам Киева не стоит ждать пощады.