Жителям Молдавии грозит штраф 500 долларов за ношение георгиевской ленты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителям Молдавии грозит штраф в размере до 9 тысяч леев (около 500 долларов) за ношение георгиевской ленты. Об этом сообщил глава Генинспектората полиции республики Виорел Чернэуцяну, уточнив, что ношение георгиевской ленты на День Победы будет штрафоваться в том случае, если та не является частью воинской награды.

«Если георгиевская лента не является частью награды, медали, то она запрещена, как и V и Z и другие символы», — сказал он. При этом, на опубликованном молдавскими властями плакате указывается, что разрешены к демонстрации также красные звезды и знамена.

Уточняется, что за ношение георгиевской ленты взимается штраф в размере от 4,5 до 9 тысячи леев для физических лиц, для занимающих ответственные должности - до 18 тысяч леев, а для юрлиц 30 тысяч леев.

Напомним, на прошлой неделе, 27 апреля, власти Молдавии объявили о введении штрафов за ношение георгиевской ленточки в День Победы. Премьер-министр Молдавии Дорин Речана сообщил, что правоохранительные органы проинструктируют своих сотрудников по вопросам штрафов за ношение георгиевской ленты, а также отметил, что сумма штрафа будет установлена позже.