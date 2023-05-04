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НовостиВ мире4 мая 2023 9:33

Жителям Молдавии грозит штраф 500 долларов за ношение георгиевской ленты

Штрафовать за ношение георгиевской ленты будут, если она не является частью медали
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Жителям Молдавии грозит штраф 500 долларов за ношение георгиевской ленты

Жителям Молдавии грозит штраф 500 долларов за ношение георгиевской ленты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителям Молдавии грозит штраф в размере до 9 тысяч леев (около 500 долларов) за ношение георгиевской ленты. Об этом сообщил глава Генинспектората полиции республики Виорел Чернэуцяну, уточнив, что ношение георгиевской ленты на День Победы будет штрафоваться в том случае, если та не является частью воинской награды.

«Если георгиевская лента не является частью награды, медали, то она запрещена, как и V и Z и другие символы», — сказал он. При этом, на опубликованном молдавскими властями плакате указывается, что разрешены к демонстрации также красные звезды и знамена.

Уточняется, что за ношение георгиевской ленты взимается штраф в размере от 4,5 до 9 тысячи леев для физических лиц, для занимающих ответственные должности - до 18 тысяч леев, а для юрлиц 30 тысяч леев.

Напомним, на прошлой неделе, 27 апреля, власти Молдавии объявили о введении штрафов за ношение георгиевской ленточки в День Победы. Премьер-министр Молдавии Дорин Речана сообщил, что правоохранительные органы проинструктируют своих сотрудников по вопросам штрафов за ношение георгиевской ленты, а также отметил, что сумма штрафа будет установлена позже.