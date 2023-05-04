Песков: Парад Победы после атаки дронов на Кремль пройдет в обычном режиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, как будет проходить Парад Победы в Москве после атаки беспилотников на Кремль.

По словам представителя Кремля, атака дронов никак не повлияла на планы по проведению памятных мероприятий.

"Парад Победы не будет никак ограничен после атаки дронов на Кремль и пройдет в обычном режиме", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в ночь на 3 мая ВСУ попытались нанести удар по резиденции Путина в Кремле. Военные и спецслужбы сбили два беспилотника. Никто не пострадал в результате произошедшего. Представители Кремля заявили, что это был спланированный киевским режимом террористический акт и покушение на российского президента.

Между тем, в офисе президента Украины Владимира Зеленского отрицают причастность украинской стороны к атаке беспилотников на Кремль.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за все действия киевского режима прежде всего отвечают их кураторы из Вашингтона, Лондона и в целом НАТО.