В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атаке беспилотников на Кремль

В ночь со 2 на 3 мая киевский режим устроил покушение на президента России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о якобы непричастности Киева к атаке беспилотников на Кремль.

“Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль”, – приводит издание Франс Пресс слова советника Зеленского Михаила Подоляка.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров также заявил, что Украина якобы не имеет отношения к данному происшествию.

“У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль”, – приводит слова Никифорова телеграм-канал “Страна.ua”.

Напомним, в ночь со 2 на 3 мая на территории Кремля средствами радиолокационной борьбы было сбито два беспилотника. В пресс-службе президента сообщили, что данная атака была устроена Киевским режимом. В ее результате никто не пострадал и никакого материального ущерба нет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в момент атаки не находился в Кремле, и данная атака не повлияет ни на его рабочий график, ни на предстоящий парад Победы.

Данную атаку в Кремле расценили как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, и заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.