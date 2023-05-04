В России существенно нарастили объемы производства БМП-3

«Ростех» в четверг, 4 мая, сообщил, что предприятие «Курганмашзавод», которое входит в холдинг «Высокоточные машины» госкорпорации, существенно увеличило объемы производства боевых машин пехоты БМП-3. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ростех» в четверг, 4 мая, сообщил, что предприятие «Курганмашзавод», которое входит в холдинг «Высокоточные машины» госкорпорации, существенно увеличило объемы производства боевых машин пехоты БМП-3.

Так, по данным госкорпорации, за первые три месяца 2023 года завод поставил БМП столько же, сколько за весь 2019 год. Недавно предприятие отгрузило новую партию машин по гособоронзаказу.

Кроме того, в два раза увеличились объемы производства на площадке предприятия в Волгограде, которая занимается капитальным ремонтом армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д. Отмечается, что в ближайшие дни будет отгружена очередная партия машин, которые были отремонтированы.

«Курганмашзавод» отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объемы поставок растут», - подчеркнул индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бехкан Оздоев.

По его словам, в связи с этим серьезно увеличен штат предприятия. Для того, чтобы производственный процесс на заводе не останавливался, организованы опережающие поставки металла, узлов и компонентов контрагентами.

Как ранее писал сайт KP.RU, в феврале 2023 года генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что «Ростех» увеличивает объемы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал».