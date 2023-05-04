Глава МИД Украины назвал Приднестровье риском для Киева

Кулеба заявил, что Украина держит войска на границе с Молдавией, чтобы сдержать риски от Приднестровья Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские войска находятся на границе с Молдавией, поскольку Киев считает необходимым быть готовым к потенциальному сдерживанию риска со стороны Приднестровья.

«Приднестровье на нашем юго-западном фланге - это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией», - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства, назвав Приднестровье вопросом суверенитета и территориальной целостности Молдавии.

Кулеба отметил, Украина готова принять любой путь, который выберет Молдавия для реинтеграции Приднестровья, но при этом назвал это также проблемой и для Киева. «Я констатирую, что в военном плане это проблема присутствует», - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска перебросили тысячи военных в Одесскую область для провокаций против Приднестровья. Как отмечалось, местные власти передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) ангары для размещения личного состава и техники.