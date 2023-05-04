Марочко: украинские войска пытались прорвать линию обороны в районе Артемовска Фото: REUTERS

Украинские подразделения пытались прорвать линию обороны в районе Артемовска, но российские военнослужащие удерживают их натиск. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.

— Мне поступает информация со всех наших участков зон ответственности, что противник предпринимает действия наступательного характера, но наши ребята удерживают натиск противника, — заявил Марочко.

Он отметил, что на протяжении долгого времени на Артемовском направлении наблюдается «самая жаркая» ситуация. Российские войска успешно выполняют там задачи, постепенно сковывая силы противника на всех направлениях.

Ранее Андрей Марочко заявил, что ротация ВСУ на Краснолиманском направлении проходит с большим трудом и серьезными потерями. Их держат под постоянным огнем российские войска, а они постоянно теряют множество бойцов и техники.