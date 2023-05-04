Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов опроверг слухи об окружении российских войск в Белогоровке Фото: Александр КОЦ

Появившаяся в СМИ информация о том, что группа российских военнослужащих якобы была окружена в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике, не соответствует действительности. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Мы на себя оттянули определенные силы и средства и планомерно их уничтожаем. То, что они там говорят, что они 100 человек окружили, это неправда», - сказал Алаудинов в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины стягивают силы и средства на территорию мелового завода в Белогоровке, однако российские бойцы их уничтожают.

«Ничего у них не получается, ничего сверхъестественного не происходит, они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», - подчеркнул командир спецназа.

Напомним, ранее Алаудинов заявил, что спецназ совместно с Южной группировкой ВС РФ успешно продвигается на территорию мелового завода в Белогоровке в ЛНР. Он отмечал, что всего за несколько дней российским военным удалось продвинуться более чем на полтора километра. Также Алаудинов заявлял, что на самой территории завода и в прилегающих лесопосадках бои продолжаются.